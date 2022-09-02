***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 15:13
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FENER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059631
BIST
15:223.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 47,39
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
15:2218,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:2218,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1514
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:22999,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,25
|Açılış
|: 999,07
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:20
|OYYAT
|25,30
|19.746.284
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.720.658
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|47.204.318
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.607.898
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.344.904
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.197.156
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,53
|81.340.272
|% -5,95
|
|PENTA
|392,20
|56.959.494
|% -5,13
|
|OSMEN
|31,90
|7.477.983
|% -5,06
|
|CEMAS
|1,37
|68.879.309
|% -4,86
|
|AKBNK
|12,71
|4.453.204.849
|% 7,26
|
|THYAO
|71,25
|3.062.445.130
|% 0,21
|
|YKBNK
|7,39
|2.831.677.608
|% -2,38
|
|HALKB
|8,86
|2.552.570.339
|% 3,99
|
|GARAN
|23,00
|2.021.628.156
|% 1,23
|
|YKBNK
|7,39
|2.831.677.608
|% -2,38
|
|AKBNK
|12,71
|4.453.204.849
|% 7,26
|
|HALKB
|8,86
|2.552.570.339
|% 3,99
|
|EKGYO
|4,03
|1.081.033.563
|% 0,75
|
|VAKBN
|7,97
|1.886.849.861
|% 4,05
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2108
|18,2272
|% 0,17
|
|Euro
|18,2561
|18,2603
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,9833
|21,0885
|% 0,23
|
|Frank
|18,4303
|18,5413
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,02
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|44,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|15,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|1,42
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35SUWEN
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 979 adet işlem
-
15:34MGROS
Yüzde 4.58 oranında artışla 85.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 300 adet işlem
-
15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, TUPRS
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 28 artarak (% 1.52 ) 2, 830
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, BRMEN, DOGUB, ULUSE, OYYAT, KNFRT, SKBNK, VKING, DYOBY