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***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

02.09.2022 15:13
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FENER

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059631


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Altın Gr. 999 999 6,34  
Cumhuriyet 6.700 6.801 44,00  
Tam 6.729 6.780 15,00  
Yarım 3.279 3.315 8,00  
Çeyrek 1.644 1.657 4,00  
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