***FFD* *FIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.05.2022 14:59
***FFD******FIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FIL, FFD]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 27/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
FFD
FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON
15:142.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -15,40
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:1415,8313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0415
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:1416,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0749
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:14947,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,34
|Açılış
|: 947,85
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IMASM
|51,55
|7.188.704
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.368.736
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.651.056
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|MEPET
|4,52
|18.338.060
|% -9,60
|
|POLTK
|645,90
|28.466.183
|% -8,12
|
|SELVA
|10,25
|23.401.177
|% -8,07
|
|ORCAY
|18,28
|110.780.377
|% -7,26
|
|THYAO
|42,78
|2.424.476.600
|% -0,19
|
|ASELS
|23,38
|1.654.888.097
|% 2,63
|
|GARAN
|15,57
|1.519.679.914
|% -4,18
|
|SISE
|19,11
|1.335.034.618
|% -1,60
|
|SAHOL
|19,55
|1.072.545.204
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,25
|422.186.621
|% 4,17
|
|METRO
|1,23
|279.207.370
|% 2,50
|
|KARSN
|5,83
|1.000.082.990
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,34
|729.273.536
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,58
|400.617.493
|% -1,90
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8238
|15,8313
|% -0,26
|
|Euro
|16,8610
|16,8760
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,8360
|19,9355
|% 0,35
|
|Frank
|16,2951
|16,3933
|% 0,47
|
|Riyal
|4,2063
|4,2274
|% -0,29
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|14,08
|
|Altın Gr.
|948
|948
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.294
|6.390
|6,00
|
|Tam
|6.268
|6.427
|14,34
|
|Yarım
|3.030
|3.109
|6,94
|
|Çeyrek
|1.520
|1.554
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,03
|
Seans Raporu
15:14
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15:29XU100
Endeks 2, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 22, 996.00 milyon TL de
-
15:29CEMTS
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 887 adet işlem
-
15:28GRNYO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 332 adet işlem
-
15:27INFO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 424 adet işlem
-
15:26ORCAY
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 18.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 891, 997 adet işlem