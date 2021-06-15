***FFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.06.2021 11:00
değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI FFS Fiba Portföy Serbest (Döviz) Fon Fiba Portföy 2023 Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942321
BIST
15:231.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,49
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:238,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2310,3564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0891
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:23512,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,76
|Açılış
|: 512,96
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.031.913
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.228.177
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.483.686
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|THYAO
|14,53
|860.056.727
|% -0,62
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|GARAN
|8,38
|607.046.724
|% 0,24
|
|KOZAL
|124,10
|431.610.386
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|306.030.984
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,24
|117.434.417
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,81
|369.195.886
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5453
|8,5477
|% 0,93
|
|Euro
|10,3505
|10,3564
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,9921
|12,0522
|% 0,68
|
|Frank
|9,4700
|9,5270
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 1,03
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,32
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.376
|3.463
|59,37
|
|Yarım
|1.632
|1.675
|28,71
|
|Çeyrek
|818
|838
|14,36
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,87
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
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15:36SANFM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 982 adet işlem
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15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ARCLK
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15:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAL, TCELL
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15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 17 kaybederek (% -0.80 ) 1, 266
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15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, KLNMA, MERIT, TKURU