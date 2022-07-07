***FI5* *FYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***FI5******FYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [FI5, FYT]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.Fon KoduEski Fon ÜnvanıYeni Fon ÜnvanıFI5QNB Finans Portföy Para Piyasası FonuQNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) FonuFYTQNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuQNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043147BIST