***FI5* *FYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.07.2022 16:50
***FI5******FYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FI5, FYT]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 08/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
Fon Kodu
Eski Fon Ünvanı
Yeni Fon Ünvanı
FI5
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
QNB Finans Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
FYT
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043147
BIST
17:252.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,95
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:2517,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0479
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:2517,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:25968,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,23
|Açılış
|: 968,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KONYA
|1.090,80
|81.799.957
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|111.471.721
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.423.453
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|26.731.446
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,91
|22.080.569
|% -3,96
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,10
|687.520.047
|% -3,04
|
|THYAO
|49,06
|3.497.243.398
|% 1,32
|
|SISE
|21,44
|1.134.083.595
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.111.946.865
|% -1,80
|
|TUPRS
|243,60
|1.039.795.062
|% -0,49
|
|SASA
|40,86
|731.497.108
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,83
|641.925.071
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|631.313.408
|% 2,63
|
|ODAS
|2,84
|307.099.407
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|617.778.329
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|342.923.912
|% 1,80
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2181
|17,2634
|% 0,28
|
|Euro
|17,5352
|17,5979
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6337
|20,7371
|% 0,84
|
|Frank
|17,6665
|17,7730
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5851
|4,6081
|% 0,29
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.494
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,11
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40KONYA
Yüzde 9.99 oranında artışla 1, 090.80 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 834 adet işlem
-
17:39VKGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 705, 868 adet işlem
-
17:38SANKO
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 522, 021 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.36 ) 2, 142
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, FONET, IZFAS, PSGYO, RUBNS, KONYA