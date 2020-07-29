FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
29.07.2020 10:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BEH-Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863130
BIST
11:491.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:496,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9627
En Düşük
6,9132
11:498,1996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:49438,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,45
|Açılış
|: 438,34
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.723.617
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.325.041
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.381.192
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.331.927
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,66
|1.008.779.744
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,07
|701.638.501
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,22
|662.117.253
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|439.069.435
|% -0,41
|
|KRDMD
|3,03
|410.073.955
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|662.117.253
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|159.588.124
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,03
|410.073.955
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|105.713.598
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,07
|701.638.501
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9959
|9,0410
|% 0,66
|
|Frank
|7,5763
|7,6220
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|
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