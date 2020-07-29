FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
29.07.2020 10:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIK-Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863135
BIST
11:041.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:046,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
11:048,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2033
En Düşük
8,1145
11:04437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,97
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.018.443
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|20.080.603
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|26.978.994
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|35.638.202
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.186.039
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,90
|806.521.613
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,23
|558.617.358
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,02
|345.665.843
|% 1,01
|
|GARAN
|7,35
|334.142.761
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,02
|267.823.912
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,23
|558.617.358
|% 0,45
|
|TSKB
|1,17
|120.453.554
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|267.823.912
|% -0,33
|
|IHLAS
|0,90
|78.311.582
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,02
|345.665.843
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9919
|9,0370
|% 0,62
|
|Frank
|7,5696
|7,6152
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8484
|1,8577
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-0,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.915
|4,00
|
|Tam
|2.955
|2.987
|8,70
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|4,20
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|