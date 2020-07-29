BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9958
|9,0409
|% 0,66
|Frank
|7,5689
|7,6145
|% 0,64
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
Seans Raporu
- 12:18NUGYO Yüzde -3.77 oranında düşüşle 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 158, 584 adet işlem
- 12:17XU100 Endeks 1, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 9, 316.00 milyon TL de
- 12:17TKNSA Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 639, 588 adet işlem
- 12:14RAYSG Yüzde -3.54 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 982 adet işlem
- 12:12 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ARCLK, KOZAA