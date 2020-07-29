FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
29.07.2020 10:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIH-Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863137
BIST
13:411.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -12,00
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
13:416,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9720
En Düşük
6,9132
13:418,2082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2146
En Düşük
8,1145
13:41438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|14.552.510
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|13.740.461
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.261.234
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|1.980.548
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|39.302.163
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|9.500.513
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.211.523
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|529.508
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|115.031
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,92
|242.090
|% -9,80
|
|ASELS
|36,42
|1.229.711.738
|% -0,16
|
|GUSGR
|6,06
|826.214.622
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,20
|796.978.309
|% -0,90
|
|GARAN
|7,32
|579.966.386
|% -1,08
|
|KRDMD
|3,03
|489.565.338
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|796.978.309
|% -0,90
|
|IHLAS
|0,90
|165.770.909
|% 0,00
|
|TSKB
|1,14
|200.802.407
|% -2,56
|
|KRDMD
|3,03
|489.565.338
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,69
|256.557.117
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0120
|9,0572
|% 0,84
|
|Frank
|7,5789
|7,6245
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,28
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.983
|68,00
|
|Tam
|2.953
|2.978
|-0,10
|
|Yarım
|1.434
|1.453
|-0,10
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|