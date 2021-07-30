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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor

30.07.2021 16:53



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )

Türkçe
Altı Aylık Rapor

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Açıklamalar

FGF -Altı Aylık Rapor ve Ekleri 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953248


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VKING 6,50 20.812.760 % 9,98  
SELVA 8,17 15.397.532 % 9,96  
TSGYO 2,79 30.153.526 % 9,84  
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16:45 Alış Satış %  
Dolar 8,4109 8,4130 % -0,50  
Euro 9,9938 10,0023 % -0,66  
Sterlin 11,6909 11,7496 % -0,71  
Frank 9,2451 9,3008 % -0,55  
Riyal 2,2361 2,2473 % -0,55  
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16:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -3,05  
Altın Gr. 494 494 -3,30  
Cumhuriyet 3.272 3.322 -33,00  
Tam 3.259 3.341 -30,92  
Yarım 1.575 1.616 -14,96  
Çeyrek 790 808 -7,48  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 0,07  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,27 75,27 0,17  
Seans Raporu 16:45
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