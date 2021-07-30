FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 16:53
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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FGH -Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953249
BIST
16:431.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:438,4137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:4310,0034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0652
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:43493,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,63
|Açılış
|: 493,56
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:43
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.676.089
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.812.760
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.397.532
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.526
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.845.350
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.663.672
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,77
|140.598.723
|% -8,51
|
|MEGAP
|6,77
|140.598.723
|% -8,51
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,47
|1.159.096.370
|% 1,56
|
|KARSN
|4,57
|649.792.521
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|606.249.010
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,37
|582.536.482
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|449.316.221
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|582.536.482
|% 2,60
|
|KARSN
|4,57
|649.792.521
|% 8,81
|
|GARAN
|8,47
|1.159.096.370
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,85
|606.249.010
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,56
|211.793.483
|% 6,27
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4101
|8,4137
|% -0,50
|
|Euro
|9,9982
|10,0034
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,6909
|11,7496
|% -0,71
|
|Frank
|9,2451
|9,3008
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2361
|2,2473
|% -0,55
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
|
Seans Raporu
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