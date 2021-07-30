FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 17:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
EIF - Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953270
BIST
16:521.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:528,4273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:5210,0373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:52493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,31
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.756.815
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.819.962
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.402.222
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.596
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.854.496
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.688.754
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,76
|141.110.493
|% -8,65
|
|MEGAP
|6,76
|141.110.493
|% -8,65
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,47
|1.163.428.442
|% 1,56
|
|KARSN
|4,56
|672.523.810
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,87
|608.682.412
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,38
|583.307.020
|% 3,03
|
|EREGL
|20,06
|462.181.903
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,38
|583.307.020
|% 3,03
|
|KARSN
|4,56
|672.523.810
|% 8,57
|
|GARAN
|8,47
|1.163.428.442
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,87
|608.682.412
|% 1,29
|
|TRGYO
|3,55
|214.756.096
|% 5,97
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4263
|% -0,35
|
|Euro
|10,0081
|10,0156
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,6926
|11,7513
|% -0,70
|
|Frank
|9,2449
|9,3006
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% -0,55
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-2,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,69
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,81
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,91
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,02
|