FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 17:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EST - Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953273
BIST
16:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:518,4263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:5110,0156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0530
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:51493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,31
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:51
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.744.351
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.819.962
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.401.609
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.596
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.854.169
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.669.906
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,76
|140.918.108
|% -8,65
|
|MEGAP
|6,76
|140.918.108
|% -8,65
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,47
|1.161.651.639
|% 1,56
|
|KARSN
|4,56
|663.805.852
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,85
|607.369.418
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,38
|582.840.607
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|455.877.896
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,38
|582.840.607
|% 3,03
|
|KARSN
|4,56
|663.805.852
|% 8,57
|
|GARAN
|8,47
|1.161.651.639
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,85
|607.369.418
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,56
|213.349.587
|% 6,27
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4263
|% -0,35
|
|Euro
|10,0081
|10,0156
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,6967
|11,7554
|% -0,66
|
|Frank
|9,2482
|9,3040
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,54
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
|