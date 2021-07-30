FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 17:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FEO - Altı Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953278
BIST
16:511.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:518,4263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:5110,0156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0530
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:51493,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,31
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:51
|KTSKR
|22,02
|46.756.815
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.402.222
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.596
|% 9,84
|
|KGYO
|9,01
|26.585.565
|% 7,65
|
|BMSCH
|8,25
|142.829.364
|% 7,42
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|KFEIN
|27,32
|22.374.793
|% -5,14
|
|VBTYZ
|17,72
|58.650.214
|% -4,32
|
|KSTUR
|227,90
|167.962
|% -3,51
|
|TRILC
|29,06
|203.495.574
|% 3,27
|
|BMSCH
|8,25
|142.829.364
|% 7,42
|
|EDATA
|14,16
|93.041.276
|% 3,51
|
|KLKIM
|12,63
|88.062.199
|% -0,16
|
|BOBET
|5,25
|73.361.923
|% -2,42
|
|BMSCH
|8,25
|142.829.364
|% 7,42
|
|BOBET
|5,25
|73.361.923
|% -2,42
|
|PEKGY
|0,99
|13.096.862
|% 1,02
|
|IHLGM
|0,99
|11.886.287
|% -1,00
|
|BNTAS
|5,89
|55.466.677
|% 5,18
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4263
|% -0,35
|
|Euro
|10,0081
|10,0156
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7035
|11,7622
|% -0,61
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% -0,57
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,52
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,07
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,51
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|