FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 17:11
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EHG - ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953309
BIST
17:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:058,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:0510,0092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:05494,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,90
|Açılış
|: 494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DOBUR
|14,08
|3.033.816
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.759.853
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.383
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.405.114
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.025
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.899.487
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.743.106
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,80
|141.688.542
|% -8,11
|
|MEGAP
|6,80
|141.688.542
|% -8,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,50
|1.225.566.019
|% 1,92
|
|KARSN
|4,54
|707.797.092
|% 8,10
|
|KRDMD
|7,87
|623.344.106
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,37
|591.400.566
|% 2,60
|
|EREGL
|20,08
|474.644.055
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,37
|591.400.566
|% 2,60
|
|KARSN
|4,54
|707.797.092
|% 8,10
|
|GARAN
|8,50
|1.225.566.019
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,87
|623.344.106
|% 1,29
|
|TRGYO
|3,55
|216.851.663
|% 5,97
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4246
|8,4278
|% -0,33
|
|Euro
|10,0083
|10,0145
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,7181
|11,7768
|% -0,48
|
|Frank
|9,2605
|9,3163
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2404
|2,2516
|% -0,36
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,52
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,07
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,51
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
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