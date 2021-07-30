FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
30.07.2021 17:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FJG - ALTI AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953363
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0324
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0657
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05494,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,07
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|14,08
|3.152.637
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,32
|87.904.155
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.840.072
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.598.457
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.100.665
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.366.343
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.366.343
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.094.805
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.395
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.211.865
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.535.322.692
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|813.000.985
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|737.358.568
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|661.271.454
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|641.635.548
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|661.271.454
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|813.000.985
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.535.322.692
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|737.358.568
|% 1,03
|
|CEMAS
|1,32
|87.904.155
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4199
|8,4232
|% -0,38
|
|Euro
|9,9956
|10,0029
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,6895
|11,7482
|% -0,72
|
|Frank
|9,2669
|9,3228
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2411
|2,2523
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,94
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,07
|