FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FJG -6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052123
BIST
10:052.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.729
10:0517,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9709
En Düşük
17,8915
10:0518,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:051.034,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.034,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:05
|OBASE
|13,97
|2.055.238
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|6.962.180
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.832.895
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,06
|65.354.137
|% 9,69
|
|YEOTK
|26,02
|37.372.996
|% 7,97
|
|SNGYO
|4,49
|4.647.168
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,62
|2.028.231
|% -4,21
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,45
|213.239.216
|% 0,27
|
|HEKTS
|39,28
|120.114.054
|% 2,72
|
|SISE
|23,90
|116.541.507
|% 0,59
|
|KRDMD
|11,11
|102.658.832
|% -1,59
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|TSKB
|3,09
|91.914.878
|% -0,64
|
|SKBNK
|2,05
|53.110.269
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,53
|25.187.854
|% 2,68
|
|YKBNK
|5,06
|71.891.754
|% 0,00
|
|ODAS
|4,16
|46.107.190
|% 0,97
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9709
|% 0,34
|
|Euro
|18,3853
|18,3992
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7842
|21,8935
|% 0,30
|
|Frank
|18,6978
|18,8104
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,67
|