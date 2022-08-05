FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GRA -6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052124
BIST
10:062.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,01
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.728
10:0617,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0576
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9692
En Düşük
17,8915
10:0618,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:061.034,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.034,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:06
|OBASE
|13,97
|1.877.596
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|5.760.922
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|25.172.409
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|43.848.790
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,75
|5.366.588
|% 7,72
|
|SNGYO
|4,49
|4.086.636
|% -9,84
|
|ASUZU
|311,10
|4.062.277
|% -5,73
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|SRVGY
|92,15
|1.527.477
|% -4,71
|
|KZBGY
|44,70
|1.710.742
|% -4,04
|
|THYAO
|55,60
|144.859.013
|% 0,54
|
|SOKM
|14,56
|140.699.519
|% -0,27
|
|SISE
|23,94
|95.599.858
|% 0,76
|
|KRDMD
|11,18
|72.318.713
|% -0,97
|
|TSKB
|3,07
|71.604.200
|% -1,29
|
|TSKB
|3,07
|71.604.200
|% -1,29
|
|SKBNK
|2,05
|38.897.414
|% 1,99
|
|MARTI
|2,71
|31.538.806
|% 0,00
|
|YESIL
|1,58
|16.860.537
|% 0,00
|
|ADESE
|0,87
|9.029.874
|% 2,35
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9671
|% 0,32
|
|Euro
|18,3864
|18,4052
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,7900
|21,8993
|% 0,33
|
|Frank
|18,6972
|18,8098
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,27
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.913
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.368
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,62
|