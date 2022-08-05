FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEO- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052127
BIST
10:062.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,01
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.728
10:0617,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9692
En Düşük
17,8915
10:0618,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:061.034,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.034,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ALBRK
|1,51
|2.378.339
|% 1,34
|
|AGHOL
|77,95
|2.080.563
|% 1,23
|
|AKYHO
|1,80
|15.329
|% 1,12
|
|BOSSA
|11,47
|75.736
|% 0,88
|
|LINK
|34,94
|11.173.973
|% 0,81
|
|BNTAS
|4,04
|35.467.914
|% -0,49
|
|LKMNH
|19,10
|3.540.306
|% 0,00
|
|SILVR
|22,40
|13.779.687
|% 0,00
|
|KRONT
|36,58
|7.703.367
|% 0,00
|
|MEPET
|3,12
|10.024.234
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9621
|% 0,29
|
|Euro
|18,3829
|18,3988
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7811
|21,8903
|% 0,29
|
|Frank
|18,7021
|18,8148
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,69
|