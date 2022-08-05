FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EST- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052152
BIST
10:082.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,58
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.726
10:0817,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9692
En Düşük
17,8915
10:0818,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:081.034,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.034,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:06
|OBASE
|13,97
|2.197.718
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|7.194.164
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|26.938.275
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,07
|74.051.236
|% 9,81
|
|KLMSN
|15,44
|12.467.968
|% 7,90
|
|SNGYO
|4,49
|5.429.169
|% -9,84
|
|ASUZU
|310,10
|4.547.351
|% -6,03
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,38
|2.383.874
|% -4,72
|
|TMSN
|57,20
|5.813.732
|% -3,78
|
|THYAO
|55,55
|297.549.808
|% 0,45
|
|SISE
|23,86
|154.842.065
|% 0,42
|
|HEKTS
|39,16
|140.577.701
|% 2,41
|
|KRDMD
|11,13
|126.330.256
|% -1,42
|
|TSKB
|3,10
|106.809.943
|% -0,32
|
|TSKB
|3,10
|106.809.943
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,06
|60.442.338
|% 2,49
|
|YKBNK
|5,06
|93.367.783
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|27.066.763
|% 2,01
|
|ODAS
|4,18
|73.087.495
|% 1,46
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,69
|