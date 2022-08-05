FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIR-6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052117
BIST
11:422.721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,78
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:4217,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0582
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
11:4218,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:421.032,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.031,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:42
|OBASE
|13,97
|4.272.417
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.924.858
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.657.956
|% 9,95
|
|GLBMD
|9,70
|5.096.582
|% 7,78
|
|BEYAZ
|14,06
|37.527.488
|% 7,66
|
|ASUZU
|297,00
|78.954.237
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.201.500
|% -9,84
|
|AKSUE
|31,78
|9.642.390
|% -7,99
|
|EMNIS
|35,50
|77.319
|% -4,05
|
|CEOEM
|11,32
|12.795.560
|% -3,90
|
|THYAO
|55,70
|1.582.589.699
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|790.299.542
|% -0,59
|
|SASA
|49,52
|608.017.409
|% -1,06
|
|KRDMD
|10,95
|597.808.544
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|570.317.428
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|406.957.094
|% 6,97
|
|TSKB
|3,12
|470.410.058
|% 0,32
|
|ODAS
|4,26
|570.317.428
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,08
|474.515.128
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,07
|353.786.347
|% 1,75
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9677
|% 0,32
|
|Euro
|18,3672
|18,3794
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,7542
|21,8633
|% 0,16
|
|Frank
|18,7171
|18,8298
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,28
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,63
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|0,23
|