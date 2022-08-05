FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIU--6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052119
BIST
12:072.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,40
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:0717,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:0718,3867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:071.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:03
|OBASE
|13,97
|4.433.128
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.065.368
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|2.977.314
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.968.467
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|81.727.920
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.623.735
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|10.763.417
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,73
|9.960.274
|% -5,78
|
|BMSCH
|14,03
|24.826.925
|% -4,88
|
|THYAO
|55,80
|1.665.898.094
|% 0,90
|
|SISE
|23,64
|818.498.592
|% -0,51
|
|SASA
|49,46
|628.613.376
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,96
|628.032.964
|% -2,92
|
|ODAS
|4,27
|585.668.968
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,15
|421.096.692
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|486.758.214
|% 0,96
|
|ODAS
|4,27
|585.668.968
|% 3,64
|
|DOHOL
|4,10
|456.963.089
|% 2,50
|
|YKBNK
|5,10
|507.440.802
|% 0,79
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9672
|% 0,32
|
|Euro
|18,3767
|18,3885
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7570
|21,8661
|% 0,18
|
|Frank
|18,7387
|18,8516
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,29
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.367
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,49
|
Seans Raporu
12:03
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-
12:18XU100
Endeks 2, 720 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 16, 054.00 milyon TL de
-
12:18YAYLA
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 084, 567 adet işlem
-
12:17IHAAS
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 255 adet işlem
-
12:16ISFIN
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 957, 229 adet işlem
-
12:15DARDL
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 928, 920 adet işlem