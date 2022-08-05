FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEN- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052126
BIST
11:222.717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -6,38
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:2217,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:2218,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:221.031,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.031,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:21
|OBASE
|13,97
|4.029.674
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|33.799.983
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.949.159
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|SKBNK
|2,16
|341.778.755
|% 7,46
|
|ASUZU
|297,00
|71.832.474
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.875.212
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|173.551.153
|% -9,69
|
|AKSUE
|32,38
|6.770.790
|% -6,25
|
|YAYLA
|4,78
|9.162.721
|% -4,78
|
|THYAO
|55,60
|1.392.186.519
|% 0,54
|
|SISE
|23,64
|741.080.829
|% -0,51
|
|SASA
|49,62
|573.701.590
|% -0,86
|
|KRDMD
|10,99
|564.386.269
|% -2,66
|
|ODAS
|4,27
|552.676.004
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,16
|341.778.755
|% 7,46
|
|TSKB
|3,14
|428.226.453
|% 0,96
|
|ODAS
|4,27
|552.676.004
|% 3,64
|
|YKBNK
|5,09
|463.702.836
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,22
|198.379.549
|% -0,31
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9540
|17,9698
|% 0,34
|
|Euro
|18,3715
|18,3835
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7478
|21,8569
|% 0,13
|
|Frank
|18,6936
|18,8062
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,28
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|0,87
|