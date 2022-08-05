FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FFZ- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052132
BIST
10:192.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,49
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:1917,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9750
En Düşük
17,8915
10:1918,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:191.034,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.034,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:17
|OBASE
|13,97
|2.558.200
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|9.357.431
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|33.470.855
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|80.048.211
|% 9,93
|
|DAGHL
|26,80
|7.774.036
|% 7,80
|
|SNGYO
|4,49
|6.251.804
|% -9,84
|
|ASUZU
|310,10
|4.547.351
|% -6,03
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|SRVGY
|91,75
|5.850.768
|% -5,12
|
|INTEM
|96,40
|1.609.052
|% -4,55
|
|THYAO
|55,60
|557.771.662
|% 0,54
|
|SISE
|23,80
|271.573.285
|% 0,17
|
|ODAS
|4,28
|238.560.150
|% 3,88
|
|HEKTS
|38,88
|224.962.193
|% 1,67
|
|KRDMD
|11,06
|196.817.576
|% -2,04
|
|ODAS
|4,28
|238.560.150
|% 3,88
|
|TSKB
|3,13
|157.902.734
|% 0,64
|
|SKBNK
|2,06
|103.059.925
|% 2,49
|
|YKBNK
|5,09
|135.771.773
|% 0,59
|
|ALBRK
|1,53
|33.092.079
|% 2,68
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9720
|% 0,35
|
|Euro
|18,3921
|18,4101
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,7816
|21,8908
|% 0,29
|
|Frank
|18,6997
|18,8124
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.918
|6.978
|-12,00
|
|Yarım
|3.371
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,60
|