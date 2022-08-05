FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:55
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIC- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052135
BIST
10:382.720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,54
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.710
10:3817,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0605
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9721
En Düşük
17,8915
10:3818,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:381.034,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.035,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:38
|OBASE
|13,97
|3.301.488
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|30.346.430
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|62.158.253
|% 9,95
|
|MEGAP
|6,64
|18.900.786
|% 7,97
|
|MEGAP
|6,64
|18.900.786
|% 7,97
|
|ASUZU
|297,00
|41.290.776
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|8.996.779
|% -9,84
|
|SRVGY
|92,40
|11.928.779
|% -4,45
|
|EMNIS
|35,50
|77.319
|% -4,05
|
|AKSUE
|33,16
|4.244.360
|% -4,00
|
|THYAO
|55,65
|1.036.074.394
|% 0,63
|
|SISE
|23,66
|557.637.021
|% -0,42
|
|KRDMD
|10,94
|441.709.148
|% -3,10
|
|ODAS
|4,25
|415.518.527
|% 3,16
|
|HEKTS
|38,34
|370.750.013
|% 0,26
|
|TSKB
|3,12
|321.741.654
|% 0,32
|
|ODAS
|4,25
|415.518.527
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,06
|191.825.405
|% 2,49
|
|YKBNK
|5,07
|310.523.107
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,22
|154.528.675
|% -0,31
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9660
|17,9700
|% 0,34
|
|Euro
|18,3825
|18,3995
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7851
|21,8944
|% 0,31
|
|Frank
|18,7123
|18,8251
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7676
|4,7916
|% 0,31
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-1,95
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.922
|6.981
|-9,00
|
|Yarım
|3.373
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,50
|