FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FIF- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052137
BIST
10:202.731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:2017,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9750
En Düşük
17,8915
10:2018,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:201.034,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.034,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:20
|OBASE
|13,97
|2.789.977
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|11.161.707
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|56.841.382
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|81.494.691
|% 9,93
|
|BEYAZ
|14,19
|20.573.522
|% 8,65
|
|ASUZU
|297,00
|28.984.284
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|7.597.610
|% -9,84
|
|YAYLA
|4,69
|4.021.361
|% -6,57
|
|SRVGY
|92,25
|9.474.701
|% -4,60
|
|INTEM
|96,40
|1.609.052
|% -4,55
|
|THYAO
|55,60
|583.910.422
|% 0,54
|
|SISE
|23,76
|314.599.636
|% 0,00
|
|ODAS
|4,28
|304.455.671
|% 3,88
|
|HEKTS
|38,68
|256.077.156
|% 1,15
|
|KRDMD
|11,06
|255.748.016
|% -2,04
|
|ODAS
|4,28
|304.455.671
|% 3,88
|
|TSKB
|3,16
|221.083.833
|% 1,61
|
|SKBNK
|2,08
|122.733.554
|% 3,48
|
|YKBNK
|5,10
|209.855.349
|% 0,79
|
|ALBRK
|1,52
|43.691.822
|% 2,01
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9659
|17,9750
|% 0,37
|
|Euro
|18,3969
|18,4143
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,7735
|21,8826
|% 0,25
|
|Frank
|18,7018
|18,8145
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,28
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,88
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,63
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.916
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,46
|