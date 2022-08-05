FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEK- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052142
BIST
12:082.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,71
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:0817,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:0818,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:081.032,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.032,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:06
|OBASE
|13,97
|4.468.919
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|3.322.086
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.108.638
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|65.983.796
|% 9,95
|
|OZGYO
|3,16
|108.996.065
|% 7,85
|
|ASUZU
|297,00
|82.072.143
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.636.855
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,16
|10.988.147
|% -6,89
|
|YAYLA
|4,74
|10.015.257
|% -5,58
|
|BMSCH
|13,97
|27.280.542
|% -5,29
|
|THYAO
|55,75
|1.674.194.868
|% 0,81
|
|SISE
|23,60
|821.237.449
|% -0,67
|
|KRDMD
|10,96
|632.244.656
|% -2,92
|
|SASA
|49,48
|631.212.174
|% -1,14
|
|ODAS
|4,26
|586.137.744
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,14
|426.065.490
|% 6,47
|
|TSKB
|3,14
|494.327.738
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.137.744
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|462.980.380
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,08
|509.831.448
|% 0,40
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9635
|% 0,30
|
|Euro
|18,3691
|18,3868
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7447
|21,8538
|% 0,12
|
|Frank
|18,7365
|18,8493
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,26
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,21
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,13
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.914
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.369
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,52
|
Seans Raporu
12:06
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