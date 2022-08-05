FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIE- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052147
BIST
10:312.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,85
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.713
10:3117,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9721
En Düşük
17,8915
10:3118,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:311.035,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.035,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:31
|OBASE
|13,97
|2.982.204
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|11.785.491
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|57.992.954
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|82.535.668
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|35.841.717
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|8.147.303
|% -9,84
|
|INTEM
|96,40
|1.609.052
|% -4,55
|
|SRVGY
|92,35
|10.475.354
|% -4,50
|
|YAYLA
|4,80
|5.235.142
|% -4,38
|
|THYAO
|55,70
|862.691.424
|% 0,72
|
|SISE
|23,80
|377.561.857
|% 0,17
|
|ODAS
|4,26
|330.260.232
|% 3,40
|
|KRDMD
|11,01
|307.574.279
|% -2,48
|
|HEKTS
|38,62
|292.049.152
|% 0,99
|
|TSKB
|3,14
|267.630.727
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|330.260.232
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,09
|134.598.364
|% 3,98
|
|YKBNK
|5,09
|231.915.427
|% 0,59
|
|ALBRK
|1,52
|49.409.658
|% 2,01
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9659
|17,9705
|% 0,34
|
|Euro
|18,3902
|18,4073
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,7791
|21,8883
|% 0,28
|
|Frank
|18,6997
|18,8124
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,29
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,10
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.920
|6.980
|-10,00
|
|Yarım
|3.372
|3.412
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|0,38
|