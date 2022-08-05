FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EIH- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052150
BIST
10:462.708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -15,57
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.708
10:4617,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0629
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9736
En Düşük
17,8915
10:4618,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:461.034,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.034,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OBASE
|13,97
|3.442.613
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|30.778.302
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|62.706.954
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|CMENT
|43,96
|55.609
|% 7,32
|
|ASUZU
|297,00
|43.221.870
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.098.105
|% -9,84
|
|YAYLA
|4,75
|7.275.199
|% -5,38
|
|SRVGY
|92,50
|12.371.439
|% -4,34
|
|AKSUE
|33,08
|4.487.942
|% -4,23
|
|THYAO
|55,65
|1.106.231.308
|% 0,63
|
|SISE
|23,58
|583.409.646
|% -0,76
|
|KRDMD
|10,93
|466.324.476
|% -3,19
|
|ODAS
|4,26
|442.544.922
|% 3,40
|
|HEKTS
|37,86
|411.484.674
|% -0,99
|
|TSKB
|3,11
|327.335.002
|% 0,00
|
|ODAS
|4,26
|442.544.922
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,06
|201.022.940
|% 2,49
|
|YKBNK
|5,07
|328.720.669
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,22
|169.895.211
|% -0,31
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9594
|17,9724
|% 0,35
|
|Euro
|18,3843
|18,4016
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7840
|21,8932
|% 0,30
|
|Frank
|18,7102
|18,8229
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,31
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-1,95
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.922
|6.981
|-9,00
|
|Yarım
|3.373
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,50
|