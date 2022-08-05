FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
05.08.2022 08:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FEA- 6 AYLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052153
BIST
11:102.716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,76
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:1017,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0580
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:1018,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:101.033,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.033,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler11:10
|OBASE
|13,97
|3.856.391
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|32.562.917
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|64.413.085
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|GLBMD
|9,67
|2.840.032
|% 7,44
|
|ASUZU
|297,00
|60.008.607
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.682.806
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,46
|173.256.779
|% -9,69
|
|DARDL
|4,06
|149.488.143
|% -5,36
|
|AKSUE
|32,80
|5.746.583
|% -5,04
|
|THYAO
|55,60
|1.334.519.150
|% 0,54
|
|SISE
|23,54
|700.097.640
|% -0,93
|
|KRDMD
|10,97
|536.154.803
|% -2,83
|
|SASA
|49,36
|532.367.874
|% -1,38
|
|ODAS
|4,29
|505.539.016
|% 4,13
|
|SKBNK
|2,08
|273.475.549
|% 3,48
|
|ODAS
|4,29
|505.539.016
|% 4,13
|
|TSKB
|3,13
|367.248.906
|% 0,64
|
|YKBNK
|5,08
|423.646.167
|% 0,40
|
|EKGYO
|3,22
|197.605.201
|% -0,31
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9597
|17,9675
|% 0,32
|
|Euro
|18,3718
|18,3842
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,7638
|21,8730
|% 0,21
|
|Frank
|18,7085
|18,8212
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,30
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.910
|6.969
|-21,00
|
|Yarım
|3.367
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|0,48
|
Seans Raporu
11:10
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