FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:45
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EHG-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.118,87 % 0,000053 % 0,042657 % 804,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837815
BIST
15:1397.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.433,47
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:136,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:137,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0663
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4494
En Düşük
7,3720
15:13376,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,54
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,75
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.075.233
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.859.486
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.086.062
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|29.205.050
|% -8,74
|
|IHEVA
|2,36
|111.336.405
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|PGSUS
|61,00
|546.969.785
|% 8,93
|
|GARAN
|8,55
|443.401.453
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,64
|427.962.837
|% 2,33
|
|PETKM
|3,44
|332.885.478
|% 1,18
|
|IHLGM
|1,10
|153.306.354
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|80.262.742
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.354.422.894
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|209.966.603
|% 0,50
|
|CEMAS
|1,06
|107.746.007
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5104
|8,5530
|% 0,85
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.463
|19,60
|
|Tam
|2.472
|2.535
|20,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|9,80
|
|Çeyrek
|603
|617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:29AVGYO
Yüzde 9.74 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 703, 170 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2068, 92 artarak (% 1.80 ) 116, 810
-
15:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TACTR, PRZMA
-
15:28XU100
Endeks 97, 857 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 8, 902.00 milyon TL de
-
15:28KOZAA
Yüzde 4.96 oranında artışla 11.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 269, 542 adet işlem