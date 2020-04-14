FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIS-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19,81 % 0,000134 % 0,004048 % 30,25
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 164,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837819
BIST
16:5998.344
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.945,61
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.420
En Düşük
97.273
16:596,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8005
En Düşük
6,7646
16:597,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0746
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:59379,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 6,98
|Açılış
|: 379,98
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
380,01
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|687.028.293
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.162.828
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.565.118
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,93
|36.304.837
|% -9,66
|
|IHEVA
|2,34
|150.238.458
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,04
|2.011.888.106
|% 8,42
|
|THYAO
|10,80
|1.633.074.060
|% 5,99
|
|GARAN
|8,63
|941.935.066
|% 2,01
|
|PGSUS
|61,60
|687.028.293
|% 10,00
|
|PETKM
|3,48
|467.591.277
|% 2,35
|
|GSRAY
|2,62
|449.825.382
|% 1,55
|
|IEYHO
|0,61
|98.346.161
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,05
|322.212.689
|% 1,49
|
|IHLGM
|1,10
|167.745.098
|% 2,80
|
|THYAO
|10,80
|1.633.074.060
|% 5,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5375
|8,5804
|% 1,18
|
|Frank
|7,0378
|7,0802
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|22,03
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.479
|35,50
|
|Tam
|2.488
|2.551
|36,60
|
|Yarım
|1.210
|1.242
|17,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,76
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,08
|
|B. Petrol
|31,14
|31,14
|-0,60
|
Seans Raporu
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2697, 44 artarak (% 2.35 ) 117, 439
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Endeks 98, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 12, 152.00 milyon TL de
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17:08KLNMA
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