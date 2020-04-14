FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIC-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 84,18 % 0,0000198 % 0,0180205 % 911,45
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13,91 % 0,0000267 % 0,0029783 % 111,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837820
BIST
17:0698.359
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.960,04
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.420
En Düşük
97.273
17:066,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8005
En Düşük
6,7646
17:067,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4632
En Düşük
7,3720
17:06380,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 7,21
|Açılış
|: 380,20
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
380,59
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|689.328.561
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.180.438
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.566.828
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|37.264.021
|% -9,20
|
|IHEVA
|2,34
|151.936.592
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,12
|2.054.591.007
|% 8,74
|
|THYAO
|10,81
|1.645.523.642
|% 6,08
|
|GARAN
|8,63
|956.423.487
|% 2,01
|
|PGSUS
|61,60
|689.328.561
|% 10,00
|
|PETKM
|3,47
|481.814.220
|% 2,06
|
|GSRAY
|2,63
|452.577.431
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,05
|335.886.782
|% 1,49
|
|IEYHO
|0,61
|98.486.320
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,11
|168.691.776
|% 3,74
|
|THYAO
|10,81
|1.645.523.642
|% 6,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5368
|8,5796
|% 1,17
|
|Frank
|7,0412
|7,0836
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8026
|1,8116
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|26,18
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.490
|46,10
|
|Tam
|2.498
|2.562
|47,60
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
Seans Raporu
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17:20OSTIM
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