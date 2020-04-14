FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIH-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29,89 % 0,000019 % 0,015491 % 834,19
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4,53 % 0,000026 % 0,002345 % 89,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837821
BIST
17:1398.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 2.078,66
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.534
En Düşük
97.273
17:136,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8005
En Düşük
6,7646
17:137,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0765
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4627
En Düşük
7,3720
17:13380,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 7,46
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
380,59
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|689.612.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.180.438
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.566.828
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,96
|37.396.315
|% -8,97
|
|IHEVA
|2,34
|152.077.414
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,12
|2.068.903.129
|% 8,74
|
|THYAO
|10,81
|1.648.739.094
|% 6,08
|
|GARAN
|8,63
|957.821.760
|% 2,01
|
|PGSUS
|61,60
|689.612.352
|% 10,00
|
|PETKM
|3,48
|487.160.549
|% 2,35
|
|GSRAY
|2,63
|453.225.641
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,06
|347.199.321
|% 1,98
|
|IEYHO
|0,61
|98.513.368
|% 1,67
|
|THYAO
|10,81
|1.648.739.094
|% 6,08
|
|IHLGM
|1,11
|168.730.297
|% 3,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5405
|8,5834
|% 1,21
|
|Frank
|7,0398
|7,0822
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8031
|1,8122
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|25,83
|
|Altın Gr.
|379
|379
|6,42
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|41,40
|
|Tam
|2.494
|2.557
|42,70
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|20,80
|
|Çeyrek
|608
|622
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,09
|
|B. Petrol
|31,00
|31,00
|-0,74
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:24ASELS
Yüzde 8.82 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 482, 015 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 98, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 06 üstünde . İşlem hacmi 12, 670.00 milyon TL de
-
17:23YGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 0.51 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 377, 174 adet işlem
-
17:22HATEK
Yüzde 5.71 oranında artışla 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 348 adet işlem
-
17:20OSTIM
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 566, 376 adet işlem