FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 14:49
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FGF-Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.299,6 % 0,000025 % 0,003673 % 147,39
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41,36 % 0,000014 % 0,000117 % 8,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837826
BIST
17:2498.494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 2.094,87
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.554
En Düşük
97.273
17:246,7999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8010
En Düşük
6,7646
17:247,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4627
En Düşük
7,3720
17:24381,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 8,41
|Açılış
|: 381,41
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
381,66
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.200.816
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|185.015
|% 9,96
|
|PRZMA
|3,95
|38.070.676
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|TDGYO
|2,30
|2.027.275
|% -3,77
|
|SALIX
|4,91
|13.669
|% -3,35
|
|IZTAR
|2,90
|817.187
|% -3,33
|
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,11
|174.332.282
|% 3,74
|
|ARDYZ
|19,14
|128.655.530
|% -1,29
|
|ODAS
|1,50
|117.645.811
|% 1,35
|
|ULUUN
|5,98
|67.368.767
|% 9,93
|
|IHLGM
|1,11
|174.332.282
|% 3,74
|
|ODAS
|1,50
|117.645.811
|% 1,35
|
|KUYAS
|1,59
|30.975.234
|% 9,66
|
|ULUUN
|5,98
|67.368.767
|% 9,93
|
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5428
|8,5857
|% 1,24
|
|Frank
|7,0506
|7,0930
|% 1,20
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|27,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.490
|46,10
|
|Tam
|2.498
|2.562
|47,60
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|31,11
|31,11
|-0,63
|