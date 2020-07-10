FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2020 17:13
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIR -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.519,42 % 0,009737 % 0,0435028 % 446,78
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 414,75 % 0,0097802 % 0,0010922 % 11,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859021
BIST
17:19113.911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.883,05
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:196,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:197,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7759
En Düşük
7,7277
17:19398,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,69
|Açılış
|: 398,63
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.298.447
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.560.979
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.786.925
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.838.020
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.159.554
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|18.556.404
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,75
|56.976.257
|% -9,04
|
|EKGYO
|2,13
|1.994.536.147
|% -1,39
|
|GARAN
|7,76
|1.157.205.401
|% -1,90
|
|SISE
|6,18
|1.078.305.429
|% -3,13
|
|TRKCM
|4,56
|1.068.404.905
|% -1,51
|
|THYAO
|11,74
|1.024.683.570
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,13
|1.994.536.147
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|428.741.711
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|651.095.610
|% 1,14
|
|TRKCM
|4,56
|1.068.404.905
|% -1,51
|
|KRDMD
|3,01
|691.468.895
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6613
|8,7047
|% 0,41
|
|Frank
|7,2764
|7,3203
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,17
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,60
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,25
|
Seans Raporu
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