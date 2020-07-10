FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2020 17:13
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIS -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30,94 % 0,014052 % 0,006411 % 45,62
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 271,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859031
BIST
17:47114.344
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.449,24
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:476,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8705
En Düşük
6,8515
17:477,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:47398,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 398,44
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|104,50
|25.410.574
|% 10,00
|
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.879.738
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.569.598
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.518.493
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.264.306
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,74
|60.473.890
|% -9,15
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|GARAN
|7,77
|1.244.063.112
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|SISE
|6,19
|1.175.310.846
|% -2,98
|
|THYAO
|11,74
|1.129.736.593
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,64
|461.795.102
|% -2,38
|
|ODAS
|2,69
|731.769.762
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,01
|741.418.098
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6629
|8,7063
|% 0,43
|
|Frank
|7,2833
|7,3272
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|
Seans Raporu
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17:57MARTI
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 686, 017 adet işlem
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2006, 39 kaybederek (% -1.52 ) 130, 252
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17:54XU100
Endeks 113, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 20, 849.00 milyon TL de