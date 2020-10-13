FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 10:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIF Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 47.506,07 % 0,004957 % 0,159741 % 3.222,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881047
BIST
10:111.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
10:117,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9091
En Düşük
7,8718
10:119,3138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3353
En Düşük
9,2846
10:11487,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 487,09
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TLMAN
|35,48
|2.510.600
|% 11,94
|
|KLNMA
|54,25
|1.278.727
|% 10,00
|
|KLGYO
|14,08
|6.288.015
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|115.770
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|35.026
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|225.129.749
|% 2,87
|
|PETKM
|4,64
|90.935.527
|% 0,22
|
|KRDMD
|3,59
|87.680.059
|% 0,28
|
|GARAN
|7,14
|80.842.050
|% 0,00
|
|KERVT
|8,10
|77.811.185
|% 5,19
|
|ODAS
|3,59
|225.129.749
|% 2,87
|
|CEMAS
|2,05
|52.453.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,59
|87.680.059
|% 0,28
|
|ZOREN
|2,86
|62.956.593
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,85
|36.581.839
|% 0,54
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8950
|7,9016
|% 0,16
|
|Euro
|9,3058
|9,3138
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,2778
|10,3294
|% 0,05
|
|Frank
|8,6509
|8,7030
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1013
|2,1118
|% 0,25
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-5,42
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,17
|