FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.885,28 % 0,0020284 % 0,0386199 % 1.903,96FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 235.411,67 % 0,0116642 % 0,1598229 % 1.370,2AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.706,96 % 0,0104646 % 0,0099847 % 95,41ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.100,12 % 0,0105 % 0,0048203 % 45,91BGC Partners Menkul Değerler 1.214,54 % 0,0299998 % 0,0008246 % 2,75TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 661,22 % 0,0107837 % 0,0004489 % 4,16ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 877,67 % 0,0110251 % 0,0005959 % 5,4YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 482,03 % 0,0152023 % 0,0003273 % 2,15ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 662,62 % 0,0084001 % 0,0004499 % 5,36GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.430,42 % 0,008925 % 0,00165 % 18,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898722BIST