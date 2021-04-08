FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 14:23
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIE- ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.463,3457 % 0,00161395 % 0,01216977 % 754,03614381
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.005,6919 % 0,01573638 % 0,0300859 % 191,18688203
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.162,0721 % 0,0105 % 0,00319609 % 30,43897492
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.504,9801 % 0,0105 % 0,0023366 % 22,25338722
BGC Partners Menkul Değerler 1.038 % 0,02 % 0,00053838 % 2,69190604
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.587,9239 % 0,0105 % 0,00341696 % 32,54256758
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39,792 % 0,008 % 0,00002063 % 0,25798729
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 164,14 % 0,0089255 % 0,00008513 % 0,95383722
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925077
BIST