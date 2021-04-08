FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 14:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FEF- ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.204,62 % 0,00595779 % 0,03856294 % 647,26843793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925064
BIST
10:491.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,45
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
10:498,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1726
En Düşük
8,1219
10:499,7110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
10:49458,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,04
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TUREX
|14,52
|143.022
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|269.075
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|37.563.119
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|74.533.682
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|15.484.199
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|3.985.705
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,85
|345.145.551
|% 6,69
|
|JANTS
|874,00
|163.522.365
|% 2,82
|
|EREGL
|15,95
|162.281.820
|% 0,69
|
|ITTFH
|2,83
|156.854.011
|% 7,20
|
|GSRAY
|3,87
|128.838.884
|% 4,03
|
|ITTFH
|2,83
|156.854.011
|% 7,20
|
|TSKB
|1,40
|54.550.810
|% -0,71
|
|DOHOL
|3,30
|120.220.830
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,87
|128.838.884
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,92
|62.067.974
|% -0,52
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1511
|8,1568
|% 0,30
|
|Euro
|9,7003
|9,7110
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1357
|11,1916
|% -0,05
|
|Frank
|8,7790
|8,8319
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,26
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,36
|
Seans Raporu
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