FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 14:25
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FER-ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.273,26 % 0,00160929 % 0,00878574 % 545,93678813
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 313,33 % 0,01543497 % 0,00216203 % 14,00740251
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925085
BIST
11:011.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
11:018,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:019,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0143
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6700
11:01458,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,11
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TUREX
|14,52
|152.039
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|37.796.688
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|292.638
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|120.307.844
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|16.164.512
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|4.762.904
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,88
|374.178.593
|% 6,98
|
|EREGL
|16,00
|185.870.586
|% 1,01
|
|JANTS
|866,60
|180.041.160
|% 1,95
|
|ITTFH
|2,85
|162.458.185
|% 7,95
|
|RTALB
|31,44
|148.675.332
|% 5,50
|
|ITTFH
|2,85
|162.458.185
|% 7,95
|
|DOHOL
|3,31
|131.167.768
|% -1,49
|
|TSKB
|1,41
|55.571.440
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|74.984.078
|% 0,52
|
|GSRAY
|3,87
|136.668.830
|% 4,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1499
|8,1545
|% 0,27
|
|Euro
|9,6953
|9,7024
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1448
|11,2006
|% 0,03
|
|Frank
|8,7837
|8,8366
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,77
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,37
|