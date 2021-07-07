FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 16:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FEI - 2021 yılı 2. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.388,77 % 0,00132829 % 0,003623 % 272,78
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 396,64 % 0,00479085 % 0,001245 % 25,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947772
BIST
16:351.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:358,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3510,2802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:35504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 504,29
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TUREX
|10,52
|19.809.928
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,16
|72.421.972
|% 9,85
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.087.502
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,80
|31.127.794
|% 8,84
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|1.009.942.317
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,13
|620.048.196
|% 3,03
|
|THYAO
|13,93
|582.631.662
|% 0,36
|
|AKBNK
|5,37
|547.169.763
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.297.455
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.297.455
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|172.896.363
|% -6,77
|
|GARAN
|8,76
|1.009.942.317
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|547.169.763
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|620.048.196
|% 3,03
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7021
|8,7041
|% 0,21
|
|Euro
|10,2770
|10,2824
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9655
|12,0256
|% 0,13
|
|Frank
|9,3592
|9,4156
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3106
|2,3221
|% 0,06
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.322
|3.404
|-4,72
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-2,28
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,41
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 98 artarak (% 0.81 ) 1, 500
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16:45XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 8, 500.00 milyon TL de
-
16:45KRONT
Yüzde 4.51 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 906 adet işlem
-
16:44KRDMA
Yüzde 5.09 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 281 adet işlem
-
16:43PSDTC
Yüzde 4.63 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 618 adet işlem