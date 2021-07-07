FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2021 16:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FEZ - 2021 yılı 2. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.339,15 % 0,009934 % 0,321936 % 3.240,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947776
BIST
17:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:008,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6910
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7067
En Düşük
8,6528
17:0010,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:00505,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,43
|Açılış
|: 505,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TUREX
|10,52
|19.848.810
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|83.564.106
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.209.079
|% 9,71
|
|AGYO
|2,28
|33.135.460
|% 9,09
|
|PRKAB
|12,82
|36.205.145
|% 9,01
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.079.551.560
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,18
|649.313.929
|% 3,76
|
|THYAO
|13,92
|622.888.299
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|578.689.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|502.526.632
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|502.526.632
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|174.945.267
|% -6,77
|
|GARAN
|8,75
|1.079.551.560
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|578.689.337
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|649.313.929
|% 3,76
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7039
|8,7067
|% 0,24
|
|Euro
|10,2685
|10,2757
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9767
|12,0368
|% 0,22
|
|Frank
|9,3696
|9,4261
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% 0,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|6,47
|
|Altın Gr.
|506
|506
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.346
|3.396
|6,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,52
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,19
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|0,01
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:10XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 988.00 milyon TL de
-
17:09KRONT
Yüzde 4.60 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 908 adet işlem
-
17:07ITTFH
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 640, 202 adet işlem
-
17:06TUCLK
Yüzde 9.62 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 092 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.69 ) 1, 229