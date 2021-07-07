FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarEIE - 2021 Yılı 2. 3 Aylık Aracı Kurum Komisyon BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.777,41 % 0,0016294 % 0,0226762 % 1.391,71QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 79.746,25 % 0,0144577 % 0,0443467 % 306,73AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.162,07 % 0,0105 % 0,0034267 % 32,64ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.504,98 % 0,0105 % 0,0025052 % 23,86BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.632 % 0,02 % 0,0009076 % 4,54GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 273,91 % 0,008925 % 0,0001523 % 1,71PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 265,86 % 0,0105 % 0,0001478 % 1,41ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39,79 % 0,008 % 0,0000221 % 0,28TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 79,8 % 0,0107837 % 0,0000444 % 0,41ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.137,56 % 0,0105 % 0,0045253 % 43,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947869BIST