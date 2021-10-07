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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

07.10.2021 12:32



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

FIR - 2021 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.347,08 % 0,0121496 % 0,0214278 % 176,37



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967876


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OZBAL 16,61 44.597.995 % 10,00  
DOBUR 29,04 3.769.999 % 10,00  
MERIT 17,42 5.266.988 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
KUYAS 2,61 26.021.128 % 9,21  
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15:07 Alış Satış %  
Dolar 8,8714 8,8726 % 0,03  
Euro 10,2743 10,2788 % 0,06  
Sterlin 12,0327 12,0930 % 0,14  
Frank 9,5376 9,5950 % 0,09  
Riyal 2,3582 2,3700 % -0,03  
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15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -0,74  
Altın Gr. 502 502 -0,40  
Cumhuriyet 3.327 3.378 -3,00  
Tam 3.313 3.397 -0,59  
Yarım 1.601 1.643 -0,28  
Çeyrek 803 822 -0,15  
Gümüş.Ons 22,76 22,78 0,15  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,03  
B. Petrol 80,06 80,06 -1,02  
Seans Raporu 15:07
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