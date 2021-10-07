FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 12:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FII - 2021 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 174,98 % 0,015435 % 0,005906 % 38,27
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 373,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967887
BIST
15:241.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,74
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:248,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:2410,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:24502,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|29,04
|3.813.589
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.605.037
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.578.033
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.019.546
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.820.398
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.803.379
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|395.441.612
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|THYAO
|14,06
|728.354.157
|% 2,55
|
|EREGL
|16,78
|644.288.511
|% 3,90
|
|ASELS
|15,37
|627.878.580
|% 3,64
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|ODAS
|1,45
|117.173.340
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,78
|122.979.165
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|119.650.827
|% 1,58
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8802
|% 0,11
|
|Euro
|10,2748
|10,2788
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0918
|% 0,13
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3591
|2,3709
|% 0,01
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,43
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|-1,63
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,78
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|-1,22
|