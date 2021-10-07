FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 12:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIC - 2021 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı BIST
15:231.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,81
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:238,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:2310,2799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:23502,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|29,04
|3.813.589
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.605.037
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.578.033
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.019.546
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.820.398
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.803.379
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|395.441.612
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|THYAO
|14,06
|728.354.157
|% 2,55
|
|EREGL
|16,78
|644.288.511
|% 3,90
|
|ASELS
|15,37
|627.878.580
|% 3,64
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|ODAS
|1,45
|117.173.340
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,78
|122.979.165
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|119.650.827
|% 1,58
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8788
|% 0,10
|
|Euro
|10,2752
|10,2799
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0306
|12,0910
|% 0,12
|
|Frank
|9,5322
|9,5897
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-3,00
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|1,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|0,12
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|0,06
|
|Çeyrek
|803
|822
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|-0,96
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38VAKKO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 108 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 12 artarak (% 1.71 ) 1, 492
-
15:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, THYAO
-
15:36XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 815.00 milyon TL de
-
15:36AKSA
Yüzde 4.49 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 977 adet işlem