FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 13:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIU - 2021 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 863,7 % 0,013753 % 0,040559 % 294,9
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 257,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967923
BIST
14:411.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 22,54
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:418,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:4110,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:41502,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 502,65
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DOBUR
|29,04
|3.712.507
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.550.955
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.195.862
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|25.043.886
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.851.114
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|19.967.316
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.732.811
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,52
|355.730.090
|% -8,56
|
|PETKM
|6,23
|1.438.545.320
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|753.019.025
|% 1,08
|
|THYAO
|14,07
|683.054.928
|% 2,63
|
|EREGL
|16,82
|614.622.247
|% 4,15
|
|ASELS
|15,47
|600.229.411
|% 4,32
|
|PETKM
|6,23
|1.438.545.320
|% 2,13
|
|GARAN
|9,32
|753.019.025
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,78
|113.651.269
|% 1,14
|
|ODAS
|1,45
|82.750.290
|% 2,11
|
|GLYHO
|1,92
|99.447.793
|% 1,05
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8702
|8,8727
|% 0,03
|
|Euro
|10,2783
|10,2826
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0338
|12,0942
|% 0,15
|
|Frank
|9,5420
|9,5994
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% -0,07
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,25
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.311
|3.395
|-2,50
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-1,21
|
|Çeyrek
|803
|821
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,03
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|-1,05
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 41 artarak (% 1.94 ) 1, 496
-
14:51XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 867.00 milyon TL de
-
14:51KNFRT
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 123, 873 adet işlem
-
14:48KUYAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 514, 317 adet işlem
-
14:44DIRIT
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 733 adet işlem