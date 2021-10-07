FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2021 13:27
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEK - 2021 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.093,09 % 0,001342 % 0,011874 % 884,5
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 859,5 % 0,003568 % 0,000597 % 16,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967931
BIST
14:401.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
14:408,8681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
14:4010,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
14:40502,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 502,57
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DOBUR
|29,04
|3.704.871
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.520.908
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.195.862
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|24.581.007
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|6.851.098
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|18.960.216
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.732.284
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,48
|350.207.644
|% -8,66
|
|PETKM
|6,24
|1.433.163.041
|% 2,30
|
|GARAN
|9,33
|752.539.888
|% 1,19
|
|THYAO
|14,10
|675.258.771
|% 2,84
|
|EREGL
|16,82
|613.417.397
|% 4,15
|
|ASELS
|15,49
|590.172.233
|% 4,45
|
|PETKM
|6,24
|1.433.163.041
|% 2,30
|
|GARAN
|9,33
|752.539.888
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,78
|113.546.165
|% 1,14
|
|ODAS
|1,45
|82.348.526
|% 2,11
|
|GLYHO
|1,90
|98.447.987
|% 0,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8659
|8,8681
|% -0,02
|
|Euro
|10,2756
|10,2785
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0291
|12,0894
|% 0,11
|
|Frank
|9,5395
|9,5969
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3566
|2,3684
|% -0,09
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|0,06
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-2,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|0,51
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|0,25
|
|Çeyrek
|803
|822
|0,12
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|-0,78
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 41 artarak (% 1.94 ) 1, 496
-
14:51XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 867.00 milyon TL de
-
14:51KNFRT
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 123, 873 adet işlem
-
14:48KUYAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 514, 317 adet işlem
-
14:44DIRIT
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 733 adet işlem