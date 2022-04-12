FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarBEH - 2022 yılı 1. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varl. 2.317,33 % 0,0105 % 0,001658 % 15,79GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 442,28 % 0,0105 % 0,000316 % 3,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019406BIST